هجوم مسلح في سريلانكا يستهدف حافلات تقل مسلمين للمشاركة في الانتخابات

المناطق - وكالات

فتح مسلحون النار على قافلة من الحافلات تقل الناخبين المسلمين في شمال غرب سريلانكا، مع بدء الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الشرطة السريلانكية إن المهاجمين أحرقوا إطارات على الطريق وأقاموا حواجز طرق مؤقتة لنصب كمين لقافلة تضم أكثر من 100 حافلة.

وذكر مسؤول بالشرطة في تانتيريمال على بعد 240 كيلومترا شمالي العاصمة كولومبو أن مسلحين فتحوا النار وألقوا الحجارة، ما تسبب في إلحاق أضرار بحافلتين على الأقل، دون أن تقع إصابات في صفوف الركاب.

وتسير سريلانكا نحو إجراء انتخابات رئاسية، في مناورة حيوية بعد شهور من عدم الاستقرار السياسي، ويختار الناخبون رئيسا جديدا من بين 35 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات، لكن أبرز المرشحين هما مرشح حزب “الجبهة الشعبية” السريلانكية، جوتابايا راجاباكسا، ونائب زعيم حزب “الجبهة الوطنية المتحدة”، الحاكم، ساجيث بريماداسا، كمرشح عن “الجبهة الوطنية الديمقراطية”.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 16 مليون ناخب، ويحق للناخب اختيار ما يصل إلى ثلاثة مرشحين حسب الأفضلية، وسيتم فرز الأصوات بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع، ولكن من غير المتوقع إعلان النتائج قبل يوم الأحد المقبل.

وكانت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة بداية السنة الجارية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.