احدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة
أبرز المواد
 أمين الشرقية يفتتح فعاليات الجودة الشاملة ويدشن هويتها الجديدة غدً الأحد
المنطقة الشرقية
 بعد اعتراف الاحتلال بذنبه.. غوتيرش يطالبها بالتحقيق في مقتل عائلة فلسطينية بغزة
أبرز المواد
 قتل طالبين وانتحر.. شرطة لوس أنجلوس تسعى لفهم دوافع مطلق النار على رفاقه في المدرسة
أبرز المواد
 وثيقة رسمية بخط يد الرئيس التونسي تحمل دلالات عدة (صورة)
أبرز المواد
 هجوم مسلح في سريلانكا يستهدف حافلات تقل مسلمين للمشاركة في الانتخابات
أبرز المواد
 تعليم الخرج يطبق الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم غداً
منطقة الرياض
 ترامب يشن “هجوما لاذعا” على سفيرة بلاده السابقة لدى أوكرانيا
أبرز المواد
 الأرصاد” تنّبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
منطقة نجران
 في ظروف غامضة.. مصرع مسؤول حوثي على يد شقيقه
أبرز المواد
 قلق في كوباني.. مصير المدينة يتأرجح بين موسكو وأنقرة
أبرز المواد
 تظاهرات إيران تتصاعد.. محتجون يهاجمون مستودعا للوقود
أبرز المواد
منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة

أبرز المواد
أمين الشرقية يفتتح فعاليات الجودة الشاملة ويدشن هويتها الجديدة غدً الأحد

أمين الشرقية يفتتح فعاليات الجودة الشاملة ويدشن هويتها الجديدة غدً الأحد

المنطقة الشرقية
بعد اعتراف الاحتلال بذنبه.. غوتيرش يطالبها بالتحقيق في مقتل عائلة فلسطينية بغزة

بعد اعتراف الاحتلال بذنبه.. غوتيرش يطالبها بالتحقيق في مقتل عائلة فلسطينية بغزة

أبرز المواد
قتل طالبين وانتحر.. شرطة لوس أنجلوس تسعى لفهم دوافع مطلق النار على رفاقه في المدرسة

قتل طالبين وانتحر.. شرطة لوس أنجلوس تسعى لفهم دوافع مطلق النار على رفاقه في المدرسة

أبرز المواد

هجوم مسلح في سريلانكا يستهدف حافلات تقل مسلمين للمشاركة في الانتخابات

هجوم مسلح في سريلانكا يستهدف حافلات تقل مسلمين للمشاركة في الانتخابات
http://almnatiq.net/?p=798900
المناطق - وكالات

فتح مسلحون النار على قافلة من الحافلات تقل الناخبين المسلمين في شمال غرب سريلانكا، مع بدء الناخبين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقالت الشرطة السريلانكية إن المهاجمين أحرقوا إطارات على الطريق وأقاموا حواجز طرق مؤقتة لنصب كمين لقافلة تضم أكثر من 100 حافلة.

وذكر مسؤول بالشرطة في تانتيريمال على بعد 240 كيلومترا شمالي العاصمة كولومبو أن مسلحين فتحوا النار وألقوا الحجارة، ما تسبب في إلحاق أضرار بحافلتين على الأقل، دون أن تقع إصابات في صفوف الركاب.

وتسير سريلانكا نحو إجراء انتخابات رئاسية، في مناورة حيوية بعد شهور من عدم الاستقرار السياسي، ويختار الناخبون رئيسا جديدا من بين 35 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات، لكن أبرز المرشحين هما مرشح حزب “الجبهة الشعبية” السريلانكية، جوتابايا راجاباكسا، ونائب زعيم حزب “الجبهة الوطنية المتحدة”، الحاكم، ساجيث بريماداسا، كمرشح عن “الجبهة الوطنية الديمقراطية”.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت نحو 16 مليون ناخب، ويحق للناخب اختيار ما يصل إلى ثلاثة مرشحين حسب الأفضلية، وسيتم فرز الأصوات بعد فترة وجيزة من إغلاق مراكز الاقتراع، ولكن من غير المتوقع إعلان النتائج قبل يوم الأحد المقبل.

وكانت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة بداية السنة الجارية، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.

روابط ذات صلة

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة

منظمة التعاون الإسلامي ترحب بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية (الأونروا) لثلاث سنوات قادمة
بعد اعتراف الاحتلال بذنبه.. غوتيرش يطالبها بالتحقيق في مقتل عائلة فلسطينية بغزة

بعد اعتراف الاحتلال بذنبه.. غوتيرش يطالبها بالتحقيق في مقتل عائلة فلسطينية بغزة
قتل طالبين وانتحر.. شرطة لوس أنجلوس تسعى لفهم دوافع مطلق النار على رفاقه في المدرسة

قتل طالبين وانتحر.. شرطة لوس أنجلوس تسعى لفهم دوافع مطلق النار على رفاقه في المدرسة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*