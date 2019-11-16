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المحاكم وكتابات العدل تنفذ 194 ألف عملية خلال أسبوع

المحاكم وكتابات العدل تنفذ 194 ألف عملية خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=798921
المناطق - الرياض

كشفت وزارة العدل عن إجمالي الخدمات والعمليات المنفذة خلال أيام عمل الأسبوع المنصرم، التي بلغت نحو 194 ألف عملية، منها ما تم تنفيذه عبر مقار المحاكم وكتابات العدل، وكذلك ما تم عبر الخدمات الإلكترونية.
وقالت الوزارة: إن العمليات القضائية بلغت نحو 98 ألف عملية في المحاكم (العامة والتجارية والعمالية والجزائية والأحوال الشخصية)، بالإضافة إلى 69 ألف عملية توثيق عبر كتابات العدل أو الخدمات الإلكترونية، إلى جانب 27 ألف عملية تنفيذ.
وأكدت الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات التي عقدتها المحاكم تجاوزت الـ53 ألف جلسة خلال 5 أيام عمل بمعدل 10600 جلسة يومياً، فيما أصدرت المحاكم خلال الفترة ذاتها أكثر من 20 ألف حكم.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ، التي بلغت نحو 27 ألف عملية، فمنها ما يزيد على 5300 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة.
وأشارت الوزارة إلى عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات بلغت نحو 9400 عملية، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها.

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