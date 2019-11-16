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الرئيس التونسي يكلَف الشاهد بمهام تصريف أعمال الحكومة

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الرئيس التونسي يكلَف الشاهد بمهام تصريف أعمال الحكومة

الرئيس التونسي يكلَف الشاهد بمهام تصريف أعمال الحكومة
http://almnatiq.net/?p=798932

كلّف الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوسف الشاهد، بمهام تصريف أعمال الحكومة، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، ونيلها الثقة من قبل مجلس نواب الشعب التونسي.
وأكد الشاهد وفق بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، في تصريح إثر ذلك أن الرئيس قيس سعيَد شدد على ضرورة تواصل العمل الحكومي لضمان أمن المواطنين وحسن تسيير المرفق العام.
وكان الرئيس التونسي قد سلم أمس المرشّح لمنصب رئيس الحكومة، الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.

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