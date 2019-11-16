محافظ الأحساء يرعى حفل التفوق لـ 36 الثلاثاء القادم

الاحساء - المناطق

يرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء الثلاثاء القادم 22 / 3 / 1441هـ الموافق 19 – 11 – 2019م بالقاعة الكبرى بجامعة الملك فيصل بالأحساء حفل التفوق السادس والثلاثين للعام الدراسي 1439 / 1440 هـ لتكريم الطلاب المتفوقين البالغ عددهم 363 طالب وتكريم عدد 15 أسرة و جمعيتين ، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد ، بحضور سعادة المدير العام للتعليم ا. حمد بن محمد العيسى ، ومدراء الإدارات الحكومية .