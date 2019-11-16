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رواق حكايا بأدبي الشرقية * يستضيف الروائي *بدر السماري* للحديث عن ” *تحولات الرواية* وصناعة محتوى الأفلام ” الأربعاء القادم

رواق حكايا بأدبي الشرقية * يستضيف الروائي *بدر السماري* للحديث عن ” *تحولات الرواية* وصناعة محتوى الأفلام ” الأربعاء القادم
http://almnatiq.net/?p=798962
الدمام - المناطق

يقيم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، مساء الأربعاء المقبل بعد صلاة العشاء ، اللقاء الرابع لفعاليات “رواق حكايا” الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الناقد محمد بودي إن هذا اللقاء يتناول ” تحولات الرواية وصناعة محتوى الأفلام ” مع الروائي بدر السماري أحد كتّاب سيناريو الفيلم العالمي ” ولد ملكا ” ويديره منسق الرواق الروائي عبدالله الحواس وأضاف أن اللقاء سيشهد توقيع روايته ” ارتياب ” ووجه الدعوة للجمهور للحضور والتفاعل مع هذه الفعالية وذلك في تمام السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل ٢٣ ربيع الأول الموافق ٢٠ نوفمبر الجاري في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مقر النادي في حي المزروعية بمدينة الدمام.

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