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بلدية الخفجي تعلن عن حزمة من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حاليا

بلدية الخفجي تعلن عن حزمة من المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها حاليا
http://almnatiq.net/?p=798964
الخفجي - المناطق

كشف رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني، عن حزمه من المشاريع التنموية المتنوعة والتي تخدم المحافظة والمراكز التابعة لها، والتي يتم العمل عليها حاليا.

وأوضح بأن عدد المشاريع التي يتم العمل بها حاليا 12 مشروع بكلفة تقدر بأكثر من 68 مليون ريال، وتتمثل في مشروع تطوير الواجهة البحرية بمحافظة الخفجي (مبادرة الأنسنة) ومشروع سفلتة وأرصفة وإنارة بالخفجي والقري التابعة لها، وأيضاً مشروع وسائل السلامة المرورية بالخفجي (مبادرة الطرق) ومشروع التسمية وترقيم الشوارع بمحافظة الخفجي (مبادرة الطرق)، ومشروع استكمال مشروع مبنى البلدية مع الكراج بالخفجي (مبادرة المباني)، و مشروع تطوير الواجهة البحرية بالخفجي، ومشروع ومباني بلدية ومرافق عامة بالخفجي، وكذلك مشروع سفلتة مخططات المنح بالخفجي، ومشروع دراسات واستشارات بالخفجي، إضافة الى مشروع استكمال مشروع المركز الحضاري بالخفجي، ومشروع استكمال سفلتة وأرصفة وإنارة بالخفجي والقرى التابعة لها، ومشروع سفلته وأرصفه وإنارة بالخفجي .

وأشار المهندس الحميداني الى أنه لدى البلدية 8 مشاريع للتشغيل والصيانة ويبلغ إجمالي تكلفتها بأكثر من 87 مليون ريال، من ضمنها مشروع صيانة المسطحات الخضراء والأشجار بالخفجي، ومشروع صيانة المزروعات والمسطحات الخضراء بالخفجي، وأيضاً مشروع صيانة أعمدة الإنارة بالخفجي، ومشروع صيانة وتشغيل شبكة الحاسب الآلي، ومشروع صيانة وتشغيل نظام تصريف مياه، مشيراً إلى أن مشروع صيانة المباني والمرافق والمنشآت بالخفجي، ومشروع صيانة الشوارع واللوحات الإرشادية والتسمية بالخفجي، وأيضاً مشروع جمع ونقل النفايات والتخلص منها، ومشروع صيانة المزروعات والمسطحات الخضراء بالخفجي.

وقال المهندس ” الحميداني ” بأن أعمال المشاريع بالمحافظة والمراكز التابعة لها تسير بالشكل الصحيح وسيتم الاستفادة منها بأقرب وقت، وأن البلدية تعمل جاهده بتطوير المحافظة والمراكز التابعة لها، داعيا الجميع بالحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستفادة منها لينعم بها الجميع

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