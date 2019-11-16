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حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

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حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام

حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان عادل إمام
http://almnatiq.net/?p=798973
المناطق - الرياض

رانتشرت أنباء بشأن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري عادل إمام.

لكن المنتج هشام تحسين، الرئيس التنفيذي لشركة “ماغنوم” المنتجة لمسلسل “فالنتينو”، نفى الأخبار المتداولة حول تدهور الحالة الصحية لعادل إمام، بحسب بوابة “أخبار اليوم”.

وأوضح تحسين أن “السبب وراء انطلاق الشائعة، هو حساب وهمي على موقع “فيسبوك”، يحمل إسم الفنانة المصرية حلا شيحة، وموقع إخباري غير معروف، نشرا أخبارا عن تدهور الحالة الصحية لعادل إمام، وروجا لهذا الكلام غير الحقيقي الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية”.

وأكد تحسين، أن “الفنان المعروف بلقب “الزعيم” سيتخذ الإجراءات القانونية بعد ذلك، لمواجهة الحملات التي تنال من حالتة الصحية باستمرار”.

وأوضح أن الفنان الشهير يصور أحداث مسلسل “فالنتينو” بشكل طبيعي للغاية، وانتهى من تصوير حوالي 85% من مشاهده، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من العمل بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، لعرضه في شهر رمضان المقبل.

ومسلسل “فالنتينو” من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته دلال عبد العزيز وداليا البحيري ورانيا محمود ياسين.

يشار إلى أن الفنان عادل إمام طالته العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، التي تناول معظمها تدهور حالته الصحية.

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