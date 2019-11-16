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أمير المدينة المنورة يهنئ جمعية (أسرتي) لتحقيق المركز الأول لجائزة الملك خالد للعام 2019م

أمير المدينة المنورة يهنئ جمعية (أسرتي) لتحقيق المركز الأول لجائزة الملك خالد للعام 2019م

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أمير المدينة المنورة يهنئ جمعية (أسرتي) لتحقيق المركز الأول لجائزة الملك خالد للعام 2019م

أمير المدينة المنورة يهنئ جمعية (أسرتي) لتحقيق المركز الأول لجائزة الملك خالد للعام 2019م
http://almnatiq.net/?p=798977
المناطق - المدينة المنورة

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة (أسرتي)، بمناسبة تحقيق المركز الأول لجائزة الملك خالد للعام 2019م، في فرع التميّز للمنظمات غير الربحية.

وأشاد سموه بدور الجمعية في المدينة المنورة وإمكانياتها المادية والبشرية والبيئة التنافسية التي تمكنها من تنفيذ برامجها لخدمة مجتمع المدينة المنورة وتعزيز حضور المنظمات غير الربحية في تقديم خدمات متنوعة للمستفيدين، ونوه سمو أمير المنطقة إلى أهمية التنوّع في أوقاف الجمعيات الغير ربحية من خلال التوجه إلى الاستثمار في الأصول المتنوعة بهدف تحقيق الاستدامة مما يُمكنها من التوازن في أداءها رسالتها المجتمعية.

يُذكر أن جمعية أسرتي شهدت تطورات متسارعة في أدائها خلال السنوات الماضية وتحسين خدماتها المجتمعية التي تعتمد من خلال برامجها ومشاريعها المتعددة على تعزيز الجانب التنموي والرعوي للأسر والمقبلين على الزواج وتأهيل المستفيدين وتقديم الإعانات المباشرة وغير المباشرة.

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