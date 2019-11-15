أنطلاق برنامج ” تجويد الأداء في اختبارات الرياضيات والعلوم ” بجدة غداً الأحد

يدشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي صباح غد ( الأحد ) برنامج تجويد الأداء في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية للرياضيات والعلوم والذي تستضيفه إدارة تعليم جدة خلال الفترة من ٢٠-٢٢ ربيع الأول في فندق هيلتون بحضور مدير عام الاشراف التربوي بنات بوزارة التعليم نهاية الخنين و بمشاركة واسعة للمسؤولين والمسؤلات عن أقسام العلوم والرياضيات بإدارات التعليم في المملكة .
ويهدف البرنامج لتجويد نواتج التعلم في الاختبارات المحلية والإقليمية والدولية في مادتي الرياضيات والعلوم كما يتخلله تقديم ٩ جلسات تتضمن ثلاثة محاور وهي واقع الممارسات التدريسية وأثرها على التحصيل الدراسي ومحور المهارات التدريسية وفق مهارات القرن 21 بالإضافة إلى محور النمو المهني ومجتمعات التعلم المهنية.
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