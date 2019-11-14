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أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة و رياح سطحية نشطة على منطقة عسير

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أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة و رياح سطحية نشطة على منطقة عسير

أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة و رياح سطحية نشطة على منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=798988
المناطق - أبها

تشير التنبيهات الجوية المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة  الى إستمرار الحالة الجوية المطرية وبأن التوقعات لا زالت قائمة بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وكذلك شبه إنعدام في الرؤية على مرتفعات منطقة عسير ومحافظات تهامة عسير والساحل لهذا اليوم السبت الموافق ١٤٤١/٠٣/١٩هـ  ..
وعلى ذلك فأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير تجدد التنبيه وتأكد على عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الآتي :-
* توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الارشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة .
* عدم المجازفة بعبور الاودية ومواقع تجمعات المياه حتى وان كان تدفق المياه بها محدوداً أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة جرف المياه لها .
* الإنتباه والحرص على عدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات وضرورة المراقبة اللصيقة للأطفال من قبل ذويهم أثناء التنزه في تلك الأماكن .
* متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع هيئة الارصاد .
راجين للجميع السلامة الدائمة .
المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عســير النقيب/ محمد بن عبده الســيد .

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