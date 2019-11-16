مستشفى شرق جدة يدشن وحدة علاج الألم لجميع الفئات العمري

المناطق - جدة

دشن مستشفى شرق جدة وفي إطار تطوير الخدمات المقدمة للمرضى وحدة علاج الألم مؤخراً بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور ماجد بن عبدربه المورقي وذلك كأول وحدة متكاملة لعلاج الألم الحاد والمزمن لجميع الفئات العمرية على مستوى وزارة الصحة .

وأكد الدكتور المورقي خلال تدشين هذه الوحدة سعي وزارة الصحة جاهدة لتطوير خدماتها المقدمة للمستفيدين من مرضى ومراجعين لافتاً إلى أهمية الدور الذي ستؤديه الوحده في تخفيف آلام المرضى الحادة بعد العمليات الجراحية للأطفال والكبار والولادة بدون ألم وخصوصاً مرضى الأورام وغيرهم ممن يعانون من مثل هذه الالام لاسيما في ظل وجود كادر طبي متخصص ومؤهل في علاج الألم من الأطباء والممارسين الصحيين المساعدين.

ونوه المدير التنفيذي للمستشفى بأن وحدة علاج الألم تعتبر حافزاً لسرعة عودة المرضى لحياتهم الطبيعية بعد العمليات الجراحية نظراً لما تشتمل عليه من تخصصات تشخيصية متنوعة تقوم جميعها بعلاج جميع أنواع الألم الحاد والمزمن وذلك بالتعاون مع التخصصات الطبية الأخرى كعيادات العظام و جراحة الاعصاب و العمود الفقري و الأورام لتقديم خدمة متكاملة و تقليل العبء على النظام الصحي بشكل عام .