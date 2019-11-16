أمير الشرقية يبارك تحقيق “تعليم الشرقية” مراكز متقدمة في اختبارات “قياس”

المناطق - الدمام

بارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، تحقيق تعليم المنطقة الشرقية مراكز متقدمة في نتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”.

مؤكداً سموه أن هذا التميز جاءً ثمرة لتميز الكوادر العاملة في مجال التعليم في المنطقة، والتي سعت من أجل أن يكون أبناء المنطقة على قدر من التأهيل لاجتياز هذه الاختبارات، وهو تأكيدٌ على أن منظومة التعليم تحظى بدعمٍ غير محدود من لدن القيادة الرشيدة -أعزها الله- وتولي هذا القطاع اهتماماً بالغاً، وذلك ليقينها أن التنمية تبدأ بالتعليم، وبتطور هذا القطاع الهام تواصل المملكة مسيرة التطور والنماء نحو رؤية المملكة ٢٠٣٠، مباركاً لمنسوبي التعليم بالمنطقة من معلمين وإداريين وطلاب هذا التميز، مؤكداً أهمية الاستمرار في ذلك.

من جهته عبر الدكتور ناصر الشلعان مدير عام تعليم المنطقة الشرقية ورئيس المجلس التعليمي، باسمه وبأسماء أعضاء المجلس عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، مبيناً أن هذا التميز هو نتاج دعم واهتمام سموه الكريم وسمو نائبه، مشيراً أن هذه الكلمات الأبوية دافع لكل منتسب لقطاع التعليم لبذل المزيد.