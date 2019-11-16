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اختراع عالمى لمواجهة نقص المياه بالعالم بخلايا مائية لامتصاص السحب من الغلاف الجوى

اختراع عالمى لمواجهة نقص المياه بالعالم بخلايا مائية لامتصاص السحب من الغلاف الجوى

أبرز المواد

اختراع عالمى لمواجهة نقص المياه بالعالم بخلايا مائية لامتصاص السحب من الغلاف الجوى

اختراع عالمى لمواجهة نقص المياه بالعالم بخلايا مائية لامتصاص السحب من الغلاف الجوى
http://almnatiq.net/?p=799024
المناطق - الرياض

توصلت منظمة العدل والتنمية للابحاث ودراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا الى مشروع عالمى فريد لحل ازمة  المياه عالميا والتى قد يؤدى الصراع حولها الى اندلاع حروب واسعة فى المستقبل فى ظل التغيرات المناخية والمخاوف العالمية بندرة المياه والجفاف واهدار مياه  الامطار .

 

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى صاحب المشروع ان المشروع يتمحور باختراع خلايا مائية عملاقة وصغيرة لامتصاص بخار الماء والسحب والغيوم من الغلاف الجوى وتحويلها لمياه عذبة صالحة للشرب وللزراعة داعيا مؤسسات البحث العلمى العالمية  والهيئات الدولية والشركات العالمية بتنفيذ المشروع .

واكد البحث ان الشركات العالمية  قد تقوم بتوفير تلك الخلايا المائية وتوفيرها وبيعها للدول والافراد للحصول على المياه بشكل متجدد ويمكن لاى شخص فى العالم الحصول على تلك الخلايا  وشراءها ووضعها فوق اسطح المنازل  لانتاج المياه .

واضاف ان  تلك الخلايا لن تختلف عن خلايا الطاقة الشمسية التى تمتص اشعة السمش وتحولها الى طاقة كهربائية نظيفة .

واكدت المنظمة ان الحلول التقليدية لن تنجح فى حل الاثار المدمرة للتغيرات المناخية ودللت على ذلك بفشل اكثر الدول المتقدمة فى مواجهة ازمة حرائق الغابات او الجفاف او تلوث الهواء.

واشارت الى ان مشروع الخلايا المائية سيؤدى الى حل مشكلة الغذاء العالمية باستخدام تلك الخلايا  فى زراعة كافة الاراضى الصحراوية والجبلية  فى مختلف الظروف المناخية .

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