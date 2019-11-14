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ضمن فعاليات معرض الكتاب الخامس بجامعة الجوف ..

الدرعان يدعو إلى تشجيع الشباب السعودي على كتابة القصة القصيرة

الدرعان يدعو إلى تشجيع الشباب السعودي على كتابة القصة القصيرة
http://almnatiq.net/?p=799034
الجوف - محمد الحسن

دعا الأديب عبدالرحمن الدرعان، إلى دعم وتشجيع الشباب السعودي من الجنسين على كتابة القصة القصيرة وصقل مواهبهم في هذا الجانب،
مؤكداً أن أي أحد يستطيع أن يكتب حال توفرت لديه الرغبة والتحدي.
وأوضح الدرعان خلال المحاضرة التي قدمها بعنوان(تاريخ القصة السعودية) ضمن الفعاليات الثقافية المصاحبة لمعرض الكتاب الخامس
بجامعة الجوف، أن القصة السعودية تعرضت لتحولات اجتماعية ومؤثرات ثقافية لعبت دوراً في نشأتها، مُرجعاً أسباب تأخير القصة القصيرة إلى العزلة السياسية والجغرافية والأثنية التي كانت متفشية في ذلك الوقت، داعياً إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات لملاحقة
القصة السعودية من الضياع والفقدان الذي تتعرض له.

وتسائل الدرعان حول ” لماذا القصة وكيف “، مجيباً بالقول ” إذا لم تَعُد القصة إلى الواقع لن تقدم شيئاً ” موضحاً أن الكثير من الشباب يرى أنه لايملك مقومات الكتابة، منوهاً أن الكتابة تحتاج للقراءة والرغبة والجدية.
ودعا الدرعان، الشباب والشابات إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الآخرين للاستمرار في الكتابة وتقديم المنتج الجيد الذي يستفيد منه
المجتمع والقارئ.
وقال إن القصة في المملكة نشأت في مرحلة الثلاثنيات من القرن الماضي على يد بعض الكتاب واستمرت مرحلتها الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية والمرحلة الثانية فقد بدأت بعد انتهاء الحرب العالمية بينما بدأت المرحلة الثالثة بعد عام 1977 وحتى وقتنا الحاضر.
وأضاف الدرعان، أن المرحلة الأولى ارتبطت ببداية الحركة العقلية للأدب السعودي حيث واكب هذا العصر انفتاح على العالم الخارجي
فوجد الكُتَّاب أنفسهم أمام عهد جديد فتسابقوا نحو الكتابة، منوهاً أن المرحلة الثانية شهدت تطوراً ملحوظاً للقصة السعودية مما قاد إلى ظهور المجموعات القصصية، أما المرحلة الثالثة فقد حققت  قفزة من الواقعية إلى الحداثة.
وفي ختام المحاضرة، تم فتح باب النقاش والأسئلة للحضور حيث أجاب الدرعان، عن الأسئلة والاستفسارات الموجهه إليه، كما تسلم الدرعان
درعاً تذكارياً تقديراً لمشاركته ومساهمته في إنجاح فعاليات المعرض التي تستمر حتى 24 من ربيع الأول 1441.

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