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كلية الآداب تٌكرِّم الطلبة المشاركين في لجان الإرشاد الأكاديمي

كلية الآداب تٌكرِّم الطلبة المشاركين في لجان الإرشاد الأكاديمي
http://almnatiq.net/?p=799040
الجوف - محمد الحسن

كرَمت كلية الآداب بجامعة الجوف مجموعة من الطلبة الذين ساندوا وحدة الإرشاد الأكاديمي بتوجيه زملائهم المستجدين في مطلع الفصل الدراسي الأول من العام 1440-1441هـ.
وقدّم عميد الكلية د. محمد السرحاني، وافر الشكر والتقدير للطلبة
على جهودهم المبذولة في فترة الإرشاد لخدمة زملائهم، سائلاً الله لهم الأجر والمثوبة وأن يجعل عملهم في موازين حسناتهم.
وأوضح الدكتور السرحاني، أن هذا التوجه يأتي رغبة من الكلية في
إشراك طلابها وطالباتها في عملية الإرشاد الأكاديمي.
وفي سياق ذي صلة، أقام مركز الإرشاد الأكاديمي والطلابي بالكلية
فعالية توعوية بعنوان (الأساليب العلمية في حل المشكلات)، فيما نظمت اللجنة الثقافية بقسم اللغة العربية فعاليات موسمها الثقافي بالحلقة العلمية (السمنار) الذي تناول فيه د. محمد اللويش، ( ما وراء القصِّ التاريخيِّ في الرواية العربية والأمريكية ).
وفي سياق مختلف، ناقش عميد الكلية خلال لقائه طلبة المجلس
الاستشاري الطلابي بالكلية بحضور رئيس وحدة الإرشاد الأكاديمي حزمة من المبادرات والمقترحات الطلابية بالكلية .

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