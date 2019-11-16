عبور 11 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة الحدودي تستهدف عدة محافظات يمنية

عبرت منفذ الوديعة الحدودي في الفترة من 25 أكتوبر 2019م إلى 31 أكتوبر 2019م 11 شاحنة كبيرة تحمل 20 ألف أضحية، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة تستهدف محافظات حجة والجوف والمهرة وشبوة ومأرب وصنعاء وأبين والمخا وعدن ولحج, وذلك اتساقًا مع الدور الإنساني الذي تتبناه المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من أجل تخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وتأتي هذه القافلة امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لدعم الأشقاء في جميع المحافظات اليمنية.