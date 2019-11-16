شاهد .. مصرع سيدتان وإصابة شخص ثالث نتيجة انحراف مركبتهما وارتطامها بعمود بطريق صبيا ابوعريش

جازان - فضة عطيف

أدى حادث مروري مروع الى مصرع سيدتان عقب خروج مركبتيهما عن مسارها واصطدام مركبتها بعمود كهرباء وإصابة قائد مركبة اخرى وذلك نتيجة السرعة الزائدة ..

واوضح متحدث الهلال الاحمر بمنطقة جازان بيشي الصرخي ؛ بأن غرفة عمليات الهلال الاحمر بالمنطقة تلقت عند تمام الساعة الخامسة وأربع دقائق فجرا ، بلاغا يفيد بوجود حادث مروي لسيارة من نوع ليكزس وانحرافها عن مسارها وارتطامها بعمود كهرباء وخروجها على الطريق الاخر واصطدامها بسيارة اخرى من نوع دينا على طريق صبيا ابو عريش بالقرب من تقاطع حاكمة ابو عريش حيث تم توجيه ٣ فرق إسعافية الى موقع الحادث.

واضاف الصرخي ، بأنه لدى وصول الفرق لموقع الحادث تبين وجود قائدة المركبة واُخرى معها قد فارقتا الحياة نتيجة تعرضهما لإصابات خطيرة نتيجة الحادث بينما أصيب صاحب الدينا ، بإصابات متوسطة تم تقديم الخدمة له ونقله الى مستشفى ابو عريش العام بينما نقلت الفرقة الاسعافية حالتين الى ثلاجة الموتى .