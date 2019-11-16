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“الغذاء والدواء” تغلق 4 منشآت غذائية ودوائية في الباحة

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“الغذاء والدواء” تغلق 4 منشآت غذائية ودوائية في الباحة

“الغذاء والدواء” تغلق 4 منشآت غذائية ودوائية في الباحة
http://almnatiq.net/?p=799060
المناطق - واس

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة والشؤون الصحية في المنطقة, أربع منشآت غذائية ودوائية مخالفة، وذلك خلال حملة رقابية للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية وسلامة المنتجات وتقيدها بظروف التخزين المناسبة وطرق نقلها وتداولها وحفظها.
واستهدفت الحملة 76 منشأة تنوعت بين مستودعات غذائية ودوائية ومطاعم ومطابخ شعبية ومحلات عطارة وتجميل، رصد المفتشون خلالها 144 مخالفة، وضبطوا وأتلفوا أكثر من 290 كيلو غراماً من الأغذية، وصادروا معدات وأجهزة تالفة تستخدم في أعداد الأغذية، و718 عبوة دواء ومستحضراً تجميلياً مخالفاً.
ورصدت الحملة مخالفات على المنشآت الغذائية شملت تداول مواد غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، وعدم تقيد المنشأة بالاشتراطات الفنية والصحية مثل تكدس المنتجات وحفظها تحت ظروف ودرجة حرارة غير ملائمة، ووجود أغذية محضرة مسبقاً في ظروف حفظ سيئة، وتدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية عند بعض العاملين، وتكسر وتشقق في أرضيات وجدران، وعدم كفاءة مصائد حشرات.
وتنوعت المخالفات في المنشآت الدوائية بين وجود منتجات تم التحذير منها أو غير مسجلة لدى الهيئة، ومنتجات عليها ادعاءات طبية مضللة، وعدم وجود ترخيص مزاولة نشاط، وبيع مستحضرات تجميل في أماكن مخالفة، ووجود منتجات تجميل منتهية الصلاحية.
وجرى ضبط المخالفات بحق المنشآت المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية. (انتهى)

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