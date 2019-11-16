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الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية يزور جمعية الكشافة ويُشيد بجهودها

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الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية يزور جمعية الكشافة ويُشيد بجهودها

الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية يزور جمعية الكشافة ويُشيد بجهودها
http://almnatiq.net/?p=799063
الرياض - مبارك الدوسري

زار الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ، السيد عمرو حمدي ، اليوم ، جمعية الكشافة العربية السعودية ، بمقرها الرئيس في الرياض ، يرفقه عضو اللجنة الكشفية العالمية السيد بيتر، ومدير الصندوق الكشفي العالمي السيد جون قيقان ، والمدير العام لتطوير الكشفية بالمنظمة الكشفية العالمية الدكتور هاني عبدالوهاب عبدالمنعم  ، وكان في استقبالهم نائب رئيس الجمعية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد ، والأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، والعاملين المتطوعين بأمانة الجمعية ، ومجموعة من أفراد الكشافة من مختلف المراحل .

حيث قام الأمين العام ومرافقيه فور وصولهم بزيارة للمعسكر الخلوي لنادي الجمعية ، اطلعوا خلاله على الأعمال الريادية ونماذج من الطهي الخلوي ، وقلد عددٍ من الكشافة والجوالة وسام كشافي العالم وشارة الصقر الكشفي التي حصلوا عليها مؤخراً،  ثم زار المتجر الكشفي ، عقد بعد ذلك اجتماعاً مع منسوبي الأمانة أطلع خلاله على خطط ومنجزات مفوضيات الجمعية ، وعرض الأمين العام إضاءات من الخطة الاستراتيجية للمنظمة الكشفية العربية التي تعمل على مواصلة الدور المحوري في تحقيق أهداف وتطلعات الجمعيات الكشفية العربية في مجال برامج الفتية والشباب وفق الرؤية العالمية ، وتقديم الاستشارات حول الاهتمامات ذات الصلة وكيفية تطبيق أفضل الممارسات ، وإثراء منتديات مشاركة الشباب بأنشطة ومخرجات نوعية ، والعمل على الارتقاء ببرامج إطار عالم أفضل في جميع المستويات بما يحقق اهداف التنمية المستدامة .

واشاد في كلمته بالكشافة السعودية وماتقدمه من جهود في خدمة الحجاج والمعتمرين بشهادة أكثر من مليار مسلم ، وبارك للجمعية حصولها على شهادة  التقييم العالمية جيسات GSAT التي مُنحت إياها لالتزامها بمعايير الجودة العالمية التي حددتها المنظمة الكشفية العالمية ، وحرصها على تجويد وتحسين الخدمات التي تقدمها لمنسوبيها في جميع المراحل ، ومواكبتها للمستجدات.

 

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