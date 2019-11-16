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أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة

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أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أمطار متفرقة على منطقة الباحة
http://almnatiq.net/?p=799082
المناطق _ الباحة

شهدت منطقة الباحة اليوم أمطاراً متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من محافظات بلجرشي والمندق وغامد الزناد والمخواة والحجرة وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة، وارتوت على أثرها الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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