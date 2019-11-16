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مدني المدينة يقيم ماراثون للمشي

مدني المدينة يقيم ماراثون للمشي
http://almnatiq.net/?p=799091
المناطق _ المدينة المنورة

أقامت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة مساء اليوم ماراثون مشي توعوي في جادة قباء بمشاركة العديد من شرائح المجتمع وبالتعاون مع مركز مهارات للعمل التطوعي بالمدينة المنورة.
وشهدت الفعالية العديد من المهتمين بمجال السلامة والرياضيين والفرق التطوعية.
وكان في مقدمة الماراثون مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي وعدد من مدراء الإدارات في الدفاع المدني بالمنطقة .
وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة بآن هذه الفعالية هي امتداد لفعاليات مبادرة “ليش نجازف” التوعوية ، والتي نسعى من خلالها إلى تجسيد ثقافة السلامة وزرعها في جميع شرائح المجتمع بمختلف الأعمار ، كذلك وجه سعادته الدعوة للجميع بحضور المعرض التوعوي الخاص بالمبادرة والذي سيتم اقامته في الايام المقبلة.

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