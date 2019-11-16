احدث الأخبار

أمانة الجوف تواصل جهودها للتعامل مع آثار الأمطار
أبرز المواد
 “الشؤون البلدية والقروية” تحذر من عقوبة شاغلي مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
أبرز المواد
 16 دولة في حفر الباطن
المنطقة الشرقية
 الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات
أبرز المواد
 “د.النمر” يحذر بشدة من لعبة قد تسبب جلطة في الدماغ و تغير نبضات القلب
أبرز المواد
 مدني المدينة يقيم ماراثون للمشي
أبرز المواد
 رابطة الدوري السعودي للمحترفين تناقش أحدث الابتكارات الرقمية مع الرابطة الألمانية
أبرز المواد
 ساما: تحذير العملاء من التحويلات البنكية إلى حسابات أخرى دون معرفة المستفيد
أبرز المواد
 أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أبرز المواد
 مدني حائل يحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة
أبرز المواد
 مركز أرامكو الطبي يعلن عن وظائف شاغرة
أبرز المواد
 وزير الدفاع اليمني يثمن مواقف التحالف في مواجهة المخططات الرامية للعبث بأمن بلاده
أبرز المواد
أمانة الجوف تواصل جهودها للتعامل مع آثار الأمطار

أمانة الجوف تواصل جهودها للتعامل مع آثار الأمطار

أبرز المواد
“الشؤون البلدية والقروية” تحذر من عقوبة شاغلي مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

“الشؤون البلدية والقروية” تحذر من عقوبة شاغلي مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أبرز المواد
16 دولة في حفر الباطن

16 دولة في حفر الباطن

المنطقة الشرقية
الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

أبرز المواد

“د.النمر” يحذر بشدة من لعبة قد تسبب جلطة في الدماغ و تغير نبضات القلب

“د.النمر” يحذر بشدة من لعبة قد تسبب جلطة في الدماغ و تغير نبضات القلب
http://almnatiq.net/?p=799094
المناطق _ الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين،  من لعبة خطيرة انتشرت مؤخرا بين الأطفال، موضحا أن الطفل بتنفس بشكل سريع ثم يقف ضد الجدار ويكتم نفسه ثم يقوم زملائه بالضغط على صدره ويفقد الوعي ويسقط على الأرض ثم يفيق.

وأوضح النمر عبر حسابه في تويتر أن هذه الطريقة تسبب الإغماء وذلك بإنخفاض الضغط بسبب كتم النفس مع الضغط على صدر الضحية ضد الجدار وذلك لتسبيب هبوط الضغط..
وأضاف إنها طريقة خطيرة ليست للعب بين الأطفال فقد تسبب جلطة في الدماغ وتغير نبض القلب في بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض في القلب سواء معروفة لديهم مسبقاً أم لا، وأرفق مقطع فيديو يوضح اللعبة.

 

روابط ذات صلة

أمانة الجوف تواصل جهودها للتعامل مع آثار الأمطار

أمانة الجوف تواصل جهودها للتعامل مع آثار الأمطار
“الشؤون البلدية والقروية” تحذر من عقوبة شاغلي مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

“الشؤون البلدية والقروية” تحذر من عقوبة شاغلي مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*