“د.النمر” يحذر بشدة من لعبة قد تسبب جلطة في الدماغ و تغير نبضات القلب

المناطق _ الرياض

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من لعبة خطيرة انتشرت مؤخرا بين الأطفال، موضحا أن الطفل بتنفس بشكل سريع ثم يقف ضد الجدار ويكتم نفسه ثم يقوم زملائه بالضغط على صدره ويفقد الوعي ويسقط على الأرض ثم يفيق.

وأوضح النمر عبر حسابه في تويتر أن هذه الطريقة تسبب الإغماء وذلك بإنخفاض الضغط بسبب كتم النفس مع الضغط على صدر الضحية ضد الجدار وذلك لتسبيب هبوط الضغط..

وأضاف إنها طريقة خطيرة ليست للعب بين الأطفال فقد تسبب جلطة في الدماغ وتغير نبض القلب في بعض الأشخاص الذين لديهم أمراض في القلب سواء معروفة لديهم مسبقاً أم لا، وأرفق مقطع فيديو يوضح اللعبة.