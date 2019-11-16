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الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

أبرز المواد

الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات

الأمم المتحدة تصوت لتجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات
http://almnatiq.net/?p=799099
المناطق _ واشنطن

صوتت 170 دولة أمس الجمعة لصالح تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في اللجنة الرابعة لثلاثة أعوام أخرى فيما اعترضت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأفاد مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور رياض منصور في مؤتمر صحفي عقده عقب التصويت أمام مجلس الأمن في الأمم المتحدة بأن نتائج التصويت في اللجنة الرابعة حول الأونروا كانت تاريخية وغير مسبوقة من ناحية عدد الدول التي تتبنى مشروعات القرارات والتصويتات، وكانت استثنائية، موضحًا أن 170 دولة صوتت لصالح تجديد ولاية الأونروا مقابل اعتراض دولتين، مقارنة بـ 161 صوتًا قبل ثلاثة أعوام.
وفيما يتعلق بالقرارات الأخرى المتعلقة بالأونروا والممارسات الإسرائيلية قال منصور: “إن القرارات الأخرى حظيت بالمزيد من الأصوات التي تتراوح من ثلاثة أو أربعة أصوات إلى تسعة أصوات إيجاباً”، عادًّا تلك النتائج بمثابة ردّ هائل من المجتمع الدولي دفاعاً عن الأونروا، وردّا عمّن يحاول يائساً تقويض الوكالة وإلغاء قضية اللاجئين، ما يؤكد على أن المجتمع الدولي متمسك بالأونروا ومتمسك بقضية اللاجئين الفلسطينيين ولن يتخلى عنهم.
وأعرب منصور عن امتنانه لجميع الدول وكل من تفاوض مع الطرف الفلسطيني للتوصل إلى هذه النتيجة التاريخية من الدعم والإسناد، مشيدًا بالمفوض العام السابق للأونروا بيير كرينبول على خدماته ومواقفه الحازمة النابعة من الدفاع عن القانون الدولي.
وطالب بضرورة أن يكون هناك تحقيق شفاف حول التطورات الأخيرة في قطاع غزة التي أدت إلى مقتل 34 فلسطينياً من بينهم أطفال، داعيًا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته بهذا الشأن ووقف العدوان وملاحقة المجرمين الذين اقترفوا هذه الجريمة.

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