16 دولة في حفر الباطن

المناطق _ فهد المريخي

أعلنت إدارة المؤتمر الدولي الأول لعلم النفس الرياضي التطبيقي الذي سيقام في جامعة حفر الباطن خلال الفترة 7 – 8 / 4 /1441هـ، 4- 5 ديسمبر 2019 م، أن عدد الدول المشاركة في المؤتمر بلغ 16 دولة ببحوث وصلت 236 بحثاً متخصصاً ومحكماً، حيث سيشارك خبراء ومتخصصون في علم النفس الرياضي من الصين وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية بالإضافة إلى مشاركين من العراق وفلسطين وليبيا ومصر وتونس والأردن والجزائر والسودان والكويت والإمارات والبحرين مع الباحثين في مجالات علم النفس الرياضي من المملكة العربية السعودية، ويعد المؤتمر فرصة لالتقاء المتخصصين لمناقشة آخر الأبحاث والتطورات في هذا العلم بما يتوافق مع ريادية المملكة العربية السعودية ورؤيتها 2030، حيث يهدف المؤتمر ب33 متحدثاً و13 ندوة وورشة بالإضافة إلى الأبحاث العلمية والمعرض المصاحب واللقاءات الجانبية والاتفاقيات المتوقعة على هامش المؤتمر لتأصيل علم النفس الرياضي بين علوم الرياضة، وتحليل العلاقة بين علوم الرياضة وتطبيقات علم النفس الرياضي، وبحث الظواهر ذات العلاقة كالإعداد النفسي والتدريب العقلي وتدريب المهارات النفسية والتعامل مع الجمهور ومع الإعلام وتحليل واقعه، وبحث واقع استخدام المجتمع لأساليب الإعداد النفسي للرياضي ومدى تأثيره على الإنجاز الرياضي والتمثيل الدولي في المحافل الرياضية الدولية، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية المرتبطة بعلم النفس الرياضي ومدى انعكاسها على مسيرة الرياضيين خلال وبعد المنافسات، بالإضافة إلى المقاربات النظرية والمنهجية والتطبيقية في دراسات علم النفس الرياضي.