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“الشؤون البلدية والقروية” تحذر من عقوبة شاغلي مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

“الشؤون البلدية والقروية” تحذر من عقوبة شاغلي مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
http://almnatiq.net/?p=799106
المناطق _ الرياض

طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المواطنين بالامتناع عن إشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مُشيرة إلى أن من يقوم بهذا الأمر يُعرِّض نفسه للعقوبة.

وعبر إنفوجراف نشره الحساب الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أوضحت أن العقوبة تتمثل في 200 ريال غرامة في أول مرة.

وأشارت “الشؤون البلدية والقروية” إلى أن تكرار المخالفة عقوبته 400 ريال، وذلك وفق ما نصت عليه لائحة الذوق العام.

وتتضمن لائحة الذوق العام، التي بدأ تطبيقها في نهاية سبتمبر 2019، 19 مخالفة يعاقب مرتبكها بغرامة مالية، وتتمثل في: ارتداء اللباس غير اللائق بالأماكن العامة وتخطِّي طوابير الانتظار والتلفظ بقول أو الإتيان بفعل فيه إيذاء، ولا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورًا أو أشكالًا أو علامات أو عبارات تسيء إلى الذوق العام.

وكذلك الكتابة أو الرسم على وسائل النقل أو على جدران الأماكن العامة دون ترخيص مخالفة تستوجب المعاقبة، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتجاوز الحواجز للدخول إلى الأماكن العامة.

ومن المخالفات أيضًا، استخدام الإضاءة المؤذية كالليزر وما في حكمها بما يؤذى أو يضر مرتاديها أو يؤدى إلى إخافتهم أو يعرضهم للخطر، وتصوير الأشخاص بشكل مباشر دون استئذانهم أو تصوير الحوادث الجنائية أو المرورية أو العرضية دون الحصول على إذن أطرافها.

ووفق ضوابط تنفيذ لائحة الذوق العام، التي أصدرها وزير الداخلية، فإن المخول له ضبط المخالفات وإيقاع الغرامات هم رجال الشرطة، كما حظرت القواعد المنظمة إيقاع أي عقوبة على أي سلوك لم ينص عليه في جدول المخالفات، وسيتعين على كل مخالف تغطية تكاليف الإصلاح وإزالة الأضرار الناجمة على أي مخالفات.

 

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