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أمانة الجوف تواصل جهودها للتعامل مع آثار الأمطار

أمانة الجوف تواصل جهودها للتعامل مع آثار الأمطار
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المناطق _ الجوف

باشرت أمانة منطقة الجوف سحب مياه الأمطار التي هطلت اليوم على مدينة سكاكا ، بتوزيع مضخات سحب المياه في أماكن تجمعات مياه الأمطار، وذلك لتسهيل حركة مرور المركبات.
وأكدت أمانة منطقة الجوف أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل على إزالة الآثار التي خلفتها مياه وتجمعات الأمطار، في أحياء وطرقات المدينة التي لا يوجد فيها شبكات لتصريف المياه حسب توجيهات ومتابعة أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، حيث نجح الفرق في تسهيل حركة المرور من خلال سحب كميات كبيرة من المياه المتجمعة في الشوارع والطرقات .
وأوضحت الأمانة أنه تم حصر جميع نقاط تجمع المياه وتوزيع العمل عليها حسب الأولوية لمداخل المدن ومواقع إشارات المرور والمدارس والأسواق والأماكن التي تتجمع فيها المياه بكميات غزيرة ، فيما يواصل مركز عمليات الطوارئ “940” بأمانة المنطقة استقباله بلاغات المواطنين، والرفع بها للجهات ذات العلاقة في الأمانة وفق خطة العمل المعتمدة استعدادا لهطول الأمطار على المنطقة.

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