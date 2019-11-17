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ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020
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المناطق - الرياض

أحرز المدافع ماتياس جينتر هدفا وساهم في هدفين آخرين ليقود ألمانيا لفوز مريح 4-صفر على ضيفتها روسيا البيضاء، والتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد تعادل أيرلندا الشمالية بدون أهداف مع هولندا.

وافتتح غينتر التسجيل في الدقيقة 41 بكعب القدم ثم ساهم في تسجيل ليون جوريتسكا الهدف الثاني وصنع الهدف الثالث لتوني كروس.

وأنقذ مانويل نوير حارس ألمانيا ركلة جزاء من إيجور ستاسفيتش في الدقيقة 75 قبل أن يضيف كروس الهدف الرابع.

وتأهل منتخب ألمانيا، متصدرة المجموعة برصيد 18 نقطة، إلى النهائيات قبل جولة واحدة من النهاية مع هولندا التي تتأخر عنه بنقطتين، فيما تملك أيرلندا الشمالية 13 نقطة.

وتستطيع روسيا البيضاء التأهل للنهائيات عن طريق ملحق دوري الأمم الأوروبية في مارس.

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