احدث الأخبار

داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط
أبرز المواد
 العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”
أبرز المواد
 ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020
أبرز المواد
 الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 إيران.. وزير الداخلية يهدد المتظاهرين مع سقوط قتلى بمدن عدة
أبرز المواد
 دراسة أممية لـ “تعقيم البعوض” لمنع انتشار الأمراض
أبرز المواد
 احتجاجات لبنان تدخل شهرها الثاني وسط تصاعد ضغط الشارع
أبرز المواد
 للمرأة الحامل فقط.. 5 فوائد للتمارين الرياضية
أبرز المواد
 ميزة “ثورية” من غوغل تساعد على نطق الكلمات بشكل صحيح
أبرز المواد
 الفلبين تسجل أول إصابة مرتبطة بـ”السجائر الإلكترونية”
أبرز المواد
 عاش 20 عاما بانسداد في الأنف.. واكتشف الطبيب المفاجأة
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يتوج الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة منطقة مكة المكرمة العاشرة لجمال الجواد العربي “فئة B”
أبرز المواد
داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط

داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط

أبرز المواد
العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”

العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”

أبرز المواد
ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020

ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020

أبرز المواد
الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية

الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية

أبرز المواد

داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط

داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط
http://almnatiq.net/?p=799128
المناطق - الرياض

التقطت كاميرات المراقبة في مطار لندن، واقعة سرقة قام بها أربعة لصوص بشكل احترافي.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” الفيديو الذي يظهر خلاله أحد الركاب في المطار يقف بجوار حقائبه، قبل أن يقترب منه اللصوص.

وقام أحد اللصوص بمحادثة الراكب حتى يقوم بتشتيته، فيما قام آخر بالوقوف بين الراكب والحقيبة المراد سرقتها حتى لا يراها وقام ثالث بتبديل الحقيبة.

وأوضحت الصحيفة أن عملية السرقة تمت خلال 22 ثانية فقط، وقامت بها عصابة مكونة من ثلاثة مكسيكيين ورابع من بيرو.

وتمكنت قوات الشرطة من القبض على العصابة أثناء فرارهم من بريطانيا، استعدادا للعودة إلى بلادهم.

وحكمت المحكمة بالسجن أربع سنوات لكل فرد في العصابة، وطردهم خارج البلاد عند انتهاء مدة العقوبة، كما تم إعادة المسروقات إلى أصحابها.

روابط ذات صلة

العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”

العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”
ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020

ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020
الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية

الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*