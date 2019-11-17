احدث الأخبار

بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة
أبرز المواد
 داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط
أبرز المواد
 العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”
أبرز المواد
 ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020
أبرز المواد
 الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 إيران.. وزير الداخلية يهدد المتظاهرين مع سقوط قتلى بمدن عدة
أبرز المواد
 دراسة أممية لـ “تعقيم البعوض” لمنع انتشار الأمراض
أبرز المواد
 احتجاجات لبنان تدخل شهرها الثاني وسط تصاعد ضغط الشارع
أبرز المواد
 للمرأة الحامل فقط.. 5 فوائد للتمارين الرياضية
أبرز المواد
 ميزة “ثورية” من غوغل تساعد على نطق الكلمات بشكل صحيح
أبرز المواد
 الفلبين تسجل أول إصابة مرتبطة بـ”السجائر الإلكترونية”
أبرز المواد
 عاش 20 عاما بانسداد في الأنف.. واكتشف الطبيب المفاجأة
أبرز المواد
بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة

بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة

أبرز المواد
داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط

داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط

أبرز المواد
العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”

العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”

أبرز المواد
ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020

ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020

أبرز المواد

بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة

بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة
http://almnatiq.net/?p=799131
المناطق - وكالات

تنحى الأمريكي جيف بيزوس مالك شركة “أمازون” عن صدارة قائمة أغنى أغنياء العالم، بحسب تصنيف جديد لموقع “بلومبرغ” الأمريكي.

فبحسب التصنيف الجديد فقد تفوق بيل غيتس مالك شركة “مايكروسوفت” الأمريكية، بعد ارتفاع أسهم شركته بعد العقد الذي وقعته الشركة مع البنتاغون.

قيمة عقد الشركة الأمريكية وصل لعشرة مليارات دولار، ويقتضي من شركة “مايكروسوفت” إنشاء بنية تحتية لتخزين بيانات الإدارة العسكرية الأمريكية.

لترتفع أسهم الشركة، الأمر الذي انعكس على ثروة غيتس لتصل الى 110 مليار دولار.

هذا واحتل جيف بيزوس المركز الثاني بثروة بلغت 109 مليار دولار، واحتل بينو أرنو، رئيس مجموعة شركات “لويس فيتون” و مويت هينسي” فقد احتل المرتبة الثالثة بـ103 مليار دولار.

روابط ذات صلة

داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط

داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط
العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”

العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”
ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020

ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*