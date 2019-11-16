احدث الأخبار

الدفاع المدني بجازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار وجريان سيول بالأودية
منطقة جازان
 فرنسا.. عنف وتخريب في الذكرى الأولى لـ “السترات الصفراء”
أبرز المواد
 بسبب الأزمة الاقتصادية.. تزايد حالات الانتحار الجماعي بتركيا
أبرز المواد
 بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة
أبرز المواد
 داخل مطار لندن… كاميرا توثق عملية سرقة “احترافية” في 22 ثانية فقط
أبرز المواد
 العراق.. استمرار التظاهرات رغم محاولات الترهيب من “طرف ثالث”
أبرز المواد
 ألمانيا تتصدر مجموعتها وتتأهل إلى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020
أبرز المواد
 الصفدي يرفض تولي رئاسة الحكومة اللبنانية
أبرز المواد
 إيران.. وزير الداخلية يهدد المتظاهرين مع سقوط قتلى بمدن عدة
أبرز المواد
 دراسة أممية لـ “تعقيم البعوض” لمنع انتشار الأمراض
أبرز المواد
 احتجاجات لبنان تدخل شهرها الثاني وسط تصاعد ضغط الشارع
أبرز المواد
 للمرأة الحامل فقط.. 5 فوائد للتمارين الرياضية
أبرز المواد
الدفاع المدني بجازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار وجريان سيول بالأودية

الدفاع المدني بجازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار وجريان سيول بالأودية

منطقة جازان
فرنسا.. عنف وتخريب في الذكرى الأولى لـ “السترات الصفراء”

فرنسا.. عنف وتخريب في الذكرى الأولى لـ “السترات الصفراء”

أبرز المواد
بسبب الأزمة الاقتصادية.. تزايد حالات الانتحار الجماعي بتركيا

بسبب الأزمة الاقتصادية.. تزايد حالات الانتحار الجماعي بتركيا

أبرز المواد
بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة

بفارق مليار دولار… أغنى رجل في العالم يتنحى عن صدارة القائمة

أبرز المواد

الدفاع المدني بجازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار وجريان سيول بالأودية

الدفاع المدني بجازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار وجريان سيول بالأودية
http://almnatiq.net/?p=799141
جازان - فضة عطيف :

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة والحذر وذلك لما تشهده المنطقه من تقلبات جويه وهطول امطار وجريان السيول.
وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم المجازفة في السيول والابتعاد عن تجمعات المياة وعدم الخروج اثناء هطول الامطار الا للضرورة القصوى.
كما اكدت المديرية انها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع اي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية باعداد الخطط اللازمة وانتشار لدوريات السلامة وارسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع متمنية السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

شاهد .. مصرع سيدتان وإصابة شخص ثالث نتيجة انحراف مركبتهما وارتطامها بعمود بطريق صبيا ابوعريش

شاهد .. مصرع سيدتان وإصابة شخص ثالث نتيجة انحراف مركبتهما وارتطامها بعمود بطريق صبيا ابوعريش
تشكيل لجنة عاجلة من إدارة التعليم ومكتب تعليم العيدابي للتحقيق بقضية تعنيف رضيع بحضانة

تشكيل لجنة عاجلة من إدارة التعليم ومكتب تعليم العيدابي للتحقيق بقضية تعنيف رضيع بحضانة
رئيس “تراحم جازان” يستقبل ويكرم عددا من الداعمات للجنة

رئيس “تراحم جازان” يستقبل ويكرم عددا من الداعمات للجنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*