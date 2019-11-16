الدفاع المدني بجازان يحذر من تقلبات جوية وهطول امطار وجريان سيول بالأودية

جازان - فضة عطيف :

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع بأخذ الحيطة والحذر وذلك لما تشهده المنطقه من تقلبات جويه وهطول امطار وجريان السيول.

وتهيب المديريه بالجميع بأخذ الحيطه والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات بعدم المجازفة في السيول والابتعاد عن تجمعات المياة وعدم الخروج اثناء هطول الامطار الا للضرورة القصوى.

كما اكدت المديرية انها اتخذت جميع الاحتياطات التي تحول دون وقوع اي حوادث نتيجة للتقلبات الجوية باعداد الخطط اللازمة وانتشار لدوريات السلامة وارسال الرسائل التوعوية لأفراد المجتمع متمنية السلامة للجميع.