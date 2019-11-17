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الأميرة سرى بنت سعود ترعى حفل مؤسسة “منتور” العالمية الخيرية في واشنطن

الأميرة سرى بنت سعود ترعى حفل مؤسسة “منتور” العالمية الخيرية في واشنطن

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الأميرة سرى بنت سعود ترعى حفل مؤسسة “منتور” العالمية الخيرية في واشنطن

الأميرة سرى بنت سعود ترعى حفل مؤسسة “منتور” العالمية الخيرية في واشنطن
http://almnatiq.net/?p=799149
المناطق _ واشنطن

رعت صاحبة السمو الأميرة سرى بنت سعود بن سعد السفير الشرفي لمؤسسة “منتور” العالمية الخيرية، حرم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، الاحتفال بالذكرى ال 25 لتأسيس المؤسسة، وذلك في مقر سفارة مملكة السويد في العاصمة الأمريكية واشنطن، نيابة عن جلالة الملكة سيلفا ملكة السويد.
وأشادت الأميرة سرى بنت سعود في كلمة لها بالاحتفال، برؤية وجهود الملكة سيلفيا، موضحة أن مؤسسة “منتور” بلغ أثرها أكثر من 80 دولة، وساعدت أكثر من 6 ملايين طفل ومراهقة، حيث أسهمت البرامج في تمكينهم وتطوير مواهبهم وإبعادهم عن المخدرات والسلوكيات الخطرة.
وطالبت سموها الحاضرين باستلهام المسؤولية الإنسانية، حاثة الجميع بالإسهام بما يستطيعون لتحقيق الهدف المهم المتمثل في الوصول إلى الأطفال المحتاجين للدعم والتوجيه.
وتخلل الحفل، مزاد خيري وعرض مجموعة من التجارب الصعبة التي مرت على عدد من المشاهير والشبان والفتيات في حياتهم وأسهمت المؤسسة في إرشادهم.
حضر الحفل، الذي شهد تكريماً لسمو الأميرة سرى بنت سعود بن سعد لجهودها خلال الأربعة الأعوام الماضية، سفيرة السويد لدى الولايات المتحدة الأمريكية كارين أولوفسدوتر، ورئيس مجلس الرؤساء في مؤسسة “منتور” الولايات المتحدة لمونت والس، وعدد من السفراء والقناصل، ومسؤولون في الحكومة الأمريكية، وعدد من رجال وسيدات الأعمال.
مما يذكر أن جلالة الملكة سيلفا ملكة السويد هي المؤسس والرئيس لمؤسسة “منتور” العالمية الخيرية.
وتنتشر مؤسسة “منتور” الخيرية، في مناطق مختلفة من العالم، وتعنى بتمكين الأطفال والشباب للوقاية من السلوكيات الخطرة والمخدرات من خلال تطوير القدرات، ونشر التوعية، وتعميم التجارب الناجحة والمعرفة، وتوطيد الشراكات.

 

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