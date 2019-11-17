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زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسى

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زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسى

زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسى
http://almnatiq.net/?p=799154
المناطق _ وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم إقليم بابوا الإندونيسي.
وأفاد بيان للهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية والبحوث الجيوفيزيقية بأن مركز الزلزال وقع على مسافة 44 كيلومترا قبالة الشمال الغربي لضاحية بونتشاك جايا بإقليم بابوا، وعلى عمق 127 كيلومترا تحت سطح البحر.
وأضافت الهيئة الوطنية الإندونيسية للأرصاد الجوية أنه لم يتم إصدار أية تحذيرات خاصة بإمكانية حدوث موجات مد بحرية عاتية “سونامي” نتيجة لهذا الزلزال .
ولم ترد أنباء على الفور عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

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