“الأرصاد” : أتربة مثارة وأمطار رعدية علي منطقة المدينة المنورة

المناطق _ المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أتربة مثارة وأمطار رعدية علي المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وخيبر ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الحادية عشر والنصف من مساء يوم الأحد .