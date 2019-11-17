“الأرصاد” أمطار رعدية ونشاط في الرياح على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

المناطق _ الرياض

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم ، من أمطار رعدية ، ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات جدة ، ورابغ .

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تنتهي الساعة الحادية عشر والنصف مساءً .