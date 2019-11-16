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أكثر من 300 مشارك في فعالية يوم المشي بالجبيل الصناعية

أكثر من 300 مشارك في فعالية يوم المشي بالجبيل الصناعية

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أكثر من 300 مشارك في فعالية يوم المشي بالجبيل الصناعية

أكثر من 300 مشارك في فعالية يوم المشي بالجبيل الصناعية
http://almnatiq.net/?p=799163
المناطق _ الجبيل الصناعية

نظمت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية مساء  أمس الاول على شاطئ الفناتير بمدينة الجبيل الصناعية وبالتعاون مع الجمعية السعودية للسكر  والغدد الصماء فعالية يوم المشي بمناسبة اليوم العالمي للسكري وذلك تحت شعار احمي عائلتي  وبمشاركة اكثر من 300 مشارك .

ويهدف  البرنامج إلى رفع الوعي الصحي لمرضى السكري، وتعزيز ثقافة المشي في المجتمع، وكذلك التعريف بالخدمات الوقائية والعلاجية.

هذا وقد تعددت الاركان المشاركة في الفعالية  متمثلة في  ركن التغذية، و التثقيف الصحي، و  الاستشارات الطبية ،وفحص الرجال، وفحص النساء، والإسعافات الأولية لمريض السكري ، بالإضافة إلى الركن الرياضي  لمرضى السكري، و ضيافة مرضى السكري.

فيما شارك في دعم وتنظيم هذه الفعالية برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل، وفريق سيدات الصحة بالجبيل، و فريق هواة المشي بالجبيل، و نادي الجبيل التطوعي .

 

 

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