احدث الأخبار

القيادة تهنئ سلطان عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 أمطار على أغلب محافظات الحدود الشمالية
أبرز المواد
 بدء منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم غدٍ في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 دورات تدريبية مجانية وبشهادات معتمدة في الحي المتعلم بالبديع
منطقة جازان
 الكلية التقنية للبنات بنجران تواصل القبول لبرنامج الدبلوم
أبرز المواد
 غرفة ينبع تنظم لقاء للمستثمرين بقطاع الثروة المعدنية والمحاجر والكسارات
أبرز المواد
 اعتماد بطاقة الأحوال و الإقامة كمعرف أساسي عند مقدم الخدمة الصحية
أبرز المواد
 ” أرامكو السعودية ” تحدد النطاق السعري للطرح الأولى بين 30 و 32 ريالاً للسهم الواحد
أبرز المواد
 أكثر من 300 مشارك في فعالية يوم المشي بالجبيل الصناعية
المنطقة الشرقية
 “الأرصاد” أمطار رعدية ونشاط في الرياح على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة
أبرز المواد
 “الأرصاد” : أتربة مثارة وأمطار رعدية علي منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 2ر5 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسى
أبرز المواد
القيادة تهنئ سلطان عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ سلطان عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

أبرز المواد
أمطار على أغلب محافظات الحدود الشمالية

أمطار على أغلب محافظات الحدود الشمالية

أبرز المواد
بدء منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم غدٍ في مكة المكرمة

بدء منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم غدٍ في مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
دورات تدريبية مجانية وبشهادات معتمدة في الحي المتعلم بالبديع

دورات تدريبية مجانية وبشهادات معتمدة في الحي المتعلم بالبديع

منطقة جازان

اعتماد بطاقة الأحوال و الإقامة كمعرف أساسي عند مقدم الخدمة الصحية

اعتماد بطاقة الأحوال و الإقامة كمعرف أساسي عند مقدم الخدمة الصحية
http://almnatiq.net/?p=799173
المناطق _ الرياض

حدد مجلس الضمان الصحي التعاوني، بطاقة الهوية الوطنية للمواطن وبطاقة الإقامة للمقيم، المعرف الأساسي الوحيد للمؤمن له، وذلك عند زيارة مقدم الخدمة الصحية بداية من 1 – 1 – 2020م.
يأتي ذلك في سبيل تسهيل وتعزيز حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالسهولة الممكنة وتحسين تجربة رضا العميل.
ودعا المجلس جميع المؤمن لهم من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أسرهم، للاستفادة من قنوات التواصل الخاصة بالمجلس للرد على الاستفسارات أو تسجيل الملاحظات أو تلقي الشكاوي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية: www.cchi.gov.sa أو الرقم الموحد 920001177، البريد الإلكتروني [email protected] أو تطبيق الهواتف الذكية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي “تويتر – فيسبوك – لنكد إن” على الصفحات الرسمية للمجلس cchiksa.

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ سلطان عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ سلطان عُمان بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
أمطار على أغلب محافظات الحدود الشمالية

أمطار على أغلب محافظات الحدود الشمالية
الكلية التقنية للبنات بنجران تواصل القبول لبرنامج الدبلوم

الكلية التقنية للبنات بنجران تواصل القبول لبرنامج الدبلوم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*