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غرفة ينبع تنظم لقاء للمستثمرين بقطاع الثروة المعدنية والمحاجر والكسارات
http://almnatiq.net/?p=799176
المناطق _ ينبع

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بينبع أمس لقاء مع المستثمرين في قطاع الثروة المعدنية والكسارات والمحاجر ومناهل الرمل والردميات، جرى خلاله مناقشة ما يواجههم من تحديات.
وأوضح رئيس غرفة ينبع مراد العروي أن الغرفة تحرص دائماً على لقاء أصحاب الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة لمناقشة اهتماماتهم والتحديات التي تواجههم وتسليط الضوء على جميع المستجدات والأنظمة الجديدة والفرص التي تهم القطاع الخاص ومناقشتها مع المسؤولين لخلق بيئة عملية تتواكب مع التطلعات المنشودة في رؤية المملكة 2030.
وأفاد العروي أن الغرفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حريصة على توفير بيئة ملائمة لتأمين حاجة قطاع الانشاءات بمنتجات ذات جودة عالية مواكبة للحركة التنموية القوية التي تشهدها المملكة في ظل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة.

 

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