الكلية التقنية للبنات بنجران تواصل القبول لبرنامج الدبلوم

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تواصل الكلية التقنية للبنات بنجران اليوم، استقبال طلبات القبول في برنامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1440 / 1441، وسيكون التسجيل متاحاً حتى الـ 24 من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضحت الكلية أن المفاضلة بين المتقدمات لبرنامج الدبلوم ستكون حسب معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة، و 40% لاختبار القدرات، مع منح حديثات التخرج الأولوية للقبول.

وأشارت إلى أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية “التجميل” و”التصميم” و”الدعم الفني” و”المحاسبة”، مؤكدةً أن أعمال القبول بالكلية واستلام الملفات واستكمال الإجراءات للمرشحات، ستبدأ بعد الفرز النهائي وإعلان المرشحات للقبول، داعيةً إلى دقة إدخال البيانات، واختيار التخصص وفق الميول.