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دورات تدريبية مجانية وبشهادات معتمدة في الحي المتعلم بالبديع

دورات تدريبية مجانية وبشهادات معتمدة في الحي المتعلم بالبديع

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دورات تدريبية مجانية وبشهادات معتمدة في الحي المتعلم بالبديع

دورات تدريبية مجانية وبشهادات معتمدة في الحي المتعلم بالبديع
http://almnatiq.net/?p=799183
المناطق _ جازان

نظم  الحي المتعلم بالبديع عددا من الدورات التدريبية للفئات العمرية من سن 15 سنه فما فوق..

وتضمنت عدة دورات في مجالات مختلفة واوضحت قائدة الحي المتعلم بالبديع أ. هبة عريشي ان الدورات تهدف الى صقل مهارات الطالبات والفتيات وتنفذها مختصات متميزات ومنها :
دورة اللغة الانجليزية للمدربة اسماء فلقي جريبي ،
دورة الحاسب الألي للمدربة نسمة النعيمي،
دورك التصوير الاحترافي للمدربة عائشة جعفري،
دورة تصفيف الشعر للمدربة احسان عكام،
دورة المكياج للمدربة تهاني جريبي،
دورة المونتاج الاحترافي للمدربة شيمة سوادي،
دورة الامن السيبراني للمدربة فاطمة عطيف،
دورة الموارد البشرية للمدربة جلا عسيس،
دورة تنسيق الزهور للمدربة  جمعه جمالي،
دورة القيادية الإدارية للمدربة سحر أحمد ،
دورة الخياطة وتفصيل الأزياء للمدربة  أمل مهدي .

وبينت قائدة الحي المتعلم بالبديع العريشي أن الحي المتعلم يركز على التوعية مع تقديم برامج تدريبية لتنمية المهارات الفنية والمهنية كما يتم تأهيل المتدربات لسوق العمل من خلال البرامج المقامة ..

مؤكدة أن الإنضمام إلى الدورات التدريبية المختلفة ستضيف للمتدربات قدراً كبيراً من الخبرة والتعلم والتدريب ، وربما سيتيح لهن تعلم مهارة جديدة لم تكن تجيدها، أو ربما سيساعدها على تطوير مهارة كانت لديها بالفعل .

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