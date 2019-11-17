بدء منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم غدٍ في مكة المكرمة

مكة المكرمة _ مبارك الدوسري

تنطلق في مكة المكرمة يوم غدٍ الاثنين فعاليات منافسات التميز الكشفي لمرحلة الكشاف المتقدم ، والتي تُنظمها كشافة وزارة التعليم ، وتستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة في المعسكر الرئيس بالعزيزية ، خلال الفترة 12 – 23 / 3 / 1441هـ ، بمشاركة 29 إدارة تعليم تأهلت لتلك المرحلة .

وأوضح قائد المناسبة القائد الكشفي زياد حسن قدير ، ان تلك المنافسات التي سيشارك فيها 87 كشافاً يرافقهم 29 قائداً كشفياً تتضمن تقديم مبادرات مجتمعية تحقق رؤية المملكة 2030 ، بحيث تُجسد هذه المبادرات الطرق والأساليب والفنون والتقاليد الكشفية المكتسبة من أنشطة الوحدة الكشفية ، وتم البدء بتطبيقها في المجتمع المدرسي والحي والمجتمع المحلي المحيط ، إضافة الى عرضها في المجتمع الافتراضي ضمن فضاءات شبكات التواصل الاجتماعي الالكترونية .

واشار قدير الى أن المنافسات التي سيفتتح فعالياتها صباح الغد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي ،تهدف الى تعزيز غرس روح الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن ، وتنمية القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية ، وتنمية المهارات والفنون الكشفية لدى الكشاف .

وعن ابرز الفعاليات التي تتضمنها المنافسات أفاد قدير أن المشاركين سيتنافسون في أربعة محاور ، سيكون المحور الأول في رؤية المملكة 2030 في مجال وطن طموح حيث سيكون التنافس في المحافظة على البيئة وحمايتها ، وفي مجال مجتمع حيوي ، سيكون التنافس في مواجهة التنمر ، والسلامة المرورية ، وفي مجال اقتصاد مزدهر سيكون التنافس في ترشيد الطاقة والمياه ، والتسوق الالكتروني ، فيما سيكون الفرع الثاني التنافس فيه بالتقاليد الكشفية والتي تتضمن تقاليد العلم ، وتقاليد حفل القبول والانتقال، وتقاليد الزي الكشفي ، وتقاليد التحية الكشفية ، وتقاليد الاستعراضات الكشفية ، وتقاليد الاجتماعات الكشفية ، والفرع الثالث في حياة الخلاء من الطريقة الكشفية ، والفرع الرابع أفضل أهزوجة كشفية ، كما سيتضمن برنامج المنافسات القيام بزيارة الى مصنع كسوة الكعبة المشرفة ، ومتحف الحرمين الشريفين.