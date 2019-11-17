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العراق.. تعطيل دوائر حكومية بـ3 محافظات وإغلاق معبر مع إيران

العراق.. تعطيل دوائر حكومية بـ3 محافظات وإغلاق معبر مع إيران
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المناطق - وكالات

أعلن محافظو ميسان وبابل وذي قار، في العراق، تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر الحكومية، وجاء هذا القرار وسط دعوات لإضراب عام.

وأفادت “سكاي نيوز عربية” بدخول تعزيزات عسكرية، إلى قضاء الغراف في محافظة ذي قار، لمنع المتظاهرين من استهداف بيوت المسؤولين الحكوميين وحرقها.

كما أفادت بتجدد التظاهرات في محافظة النجف، حيث يتوافد المتظاهرون بأعداد كبيرة إلى ساحة الاعتصام في المدينة بمشاركة العشائر، دعما للتظاهرت في العراق, ومطالبين بإصلاح العملية السياسية في البلاد.

ومع استمرار الاحتجاجات في مختلف المدن العراقية، تمكن المتظاهرون من العودة مجددا إلى ساحة الخلاني وجسر السنك المؤدي إلى وسط العاصمة بغداد، بعد اشتباكات مع القوات الأمنية، وأقام المحتجون حواجز لصد القوات المتقدمة باتجاههم وإبعادهم عن الجسر.

ومنع محتجون في البصرة الشاحنات من دخول ميناء أم قصر جنوبي البلاد، قبل أن يعلن لاحقا عن إعادة افتتاح الميناء من جديد بعد مفاوضات مع المحتجين.

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