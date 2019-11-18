كوريا الشمالية.. تفجير يحرك جبلا ويفوق “هيروشيما” 17 مرة

المناطق - وكالات

كشف علماء هنود تفاصيل خفية عن الاختبار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية في عام 2017، موضحين أن قوة التفجير حركت جبلا بأكمله، إذ فاقت قوة القنبلة الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على هيروشيما اليابانية عام 1945، بـ17 مرة.

وتوصل العلماء في “مركز التطبيقات الفضائية”، وهي مؤسسة هندية مختصة بحثية معنية بالفضاء، إلى تفاصيل التفجير، بالاعتماد على بيانات جمعها “رادار” في القمر الاصطناعي الياباني “ALOS-2”.

ومن خلال تلك البيانات، حدد العلماء قوة التفجير، من خلال تحليل التأثير الذي خلفه في المنطقة المحيطة بالموقع، إذ اكتشفوا أنه تسبب في تحريك سفح جبل “مانتاب” ببضعة أمتار، وفق ما ذكر موقع “ديلي ميل” البريطاني.

وحدثت هذه التأثيرات الكبيرة، بالرغم من أن التفجير وقع على بعد 1771 قدما تحت القمة الجبلية، و1.6 ميل شمال مدخل النفق، الذي كان يستخدم للوصول إلى موقع الاختبار.

وبناء على الخلل الذي أحدثه في أرض المنطقة الجبلية، توقع فريق العلماء أن التفجير أحدث تجويفا يبلغ قطره 217 قدما.