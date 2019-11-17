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“ساما” في تقرير جديد: “الإسكان” خفضت الإنفاق الحكومي

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“ساما” في تقرير جديد: “الإسكان” خفضت الإنفاق الحكومي

“ساما” في تقرير جديد: “الإسكان” خفضت الإنفاق الحكومي
http://almnatiq.net/?p=799233
المناطق - الرياض

نجحت وزارة الإسكان في تحقيق مختلف الأهداف وبرامج تحقيق رؤية 2030، إذ بلغت مستوى جيدا من التقدم، وساهمت في خفض الإنفاق الحكومي. وكشف التقرير الأخير الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الإنجازات التي سجلتها الوزارة، التي تعد ترجمة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد وحرصهما على رفاهية المواطنين في جميع مناطق المملكة.

وأحدث وزير الإسكان ماجد الحقيل تغييرا غير مسبوق في قطاع الإسكان، إذ أطلق حزمة من البرامج والمبادرات التي مكّنت المواطنين في جميع مناطق المملكة من تملك المساكن في فترة وجيزة، تجاوزت أكثر من 62% حتى منتصف عام 2019 وفق الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الأخير، الأمر الذي ساهم في انخفاض عدد المساكن المستأجرة في الفترة ذاتها بنسبة 35.49% مقارنة بما سجل في العام الماضي.

وبحسب “عكاظ”، تجاوز إجمالي عدد العقود السكنية الجديدة للأسر السعودية خلال 9 أشهر من هذا العام 2019 إجمالي ما قُدم خلال السنوات الثلاث الماضية مجتمعة، إذ وصل إجمالي العقود حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 113,603 عقود، مقابل 103,603 عقود خلال السنوات الثلاث الماضية 2016 و2017 و2018، بمتوسط 14 ألف عقد شهريا في 2019 ونحو ألفي عقد في 2016، بمتوسط 2 مليار في الشهر في 2018 مقابل 7 مليارات شهريا هذا العام، 2019.

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