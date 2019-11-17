مساعد مدير “تعليم الجوف” يفتتح لقاء رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي بالمملكة

المناطق - الجوف

رحب مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن أحمد الزيدان بالمشاركين في ملتقى رؤساء ورئيسات أقسام الحاسب الآلي في برنامج “مهارات وأدوات رفع مستوى التحصيل الدراسي في مقررات الحاسب الآلي” من جميع إدارات التعليم بالمملكة.

وتطلع الزيدان خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح الملتقى صباح اليوم في المركز الثقافي بمدينة سكاكا، بأن يخرج الملتقى وما يطرح فيه من أوراق عمل بتوصيات تساهم في الرفع من التحصيل الدراسي.

وختم كلمته مخاطباً المشاركين “مهمتكم سهلة كسهولة الحاسب الآلي وصعبة كتشعب الحاسب فهو علم غير ثابت وليس له حدود وأبوابه مفتوحة أمام الجميع سواء المتخصصين أو غير المتخصصين وباب التنافس فيه قوي ومفتوح”.

من جانبه، قال رئيس قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم “بنين” الأستاذ سلطان بن غصاب المطيري أن عملية التعلم تعد من أهم المؤشرات الدالة على تقدم البشرية ويقاس مدى تطور الأمم بمقدار المعرفة العملية التي يتحصل عليها الأفراد.

وأضاف: “سيتم عرض العديد من أوراق التي سنطلع من خلالها على كل جديد ونكسب الخبرات والمهارات لتنعكس على الميدان، ونخرج منها بمخرجات وتوصيات تحدد أبرز المشكلات التي تعترض تحصيل الطلاب وإيجاد الحلول لها، وبناء أدوات توجه العمل والممارسات الإشرافية لمشرفي الحاسب الآلي لرفع مستوى التحصيل الدراسي”.

وأوضحت رئيسة قسم الحاسب الآلي بوزارة التعليم “بنات” الأستاذة نوال بنت محمد الحقباني أن هذا الملتقى يعد أحد برامج ومشروعات الخطة التشغيلية بوكالة التعليم العام والذي يستقطب رؤساء ورئيسات الحاسب الآلي في مناطق المملكة ومحافظاتها.

وقالت: “تكمن أهمية هذا اللقاء الذي يتعلق بصلب العمل التعليمي الذي ننتمي إليه جميعاً في التحصيل الدراسي للطلاب فهو مطلب وغاية نسعى إليها جميعاً حيث أنه من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها النظم التربوية لقياس نواتج التعلم ومؤشر على مدى تحقق الأهداف التعليمية والتربوية ” .