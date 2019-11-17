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اختتام فعاليات “الدراجة من أجل صحتك “بكورنيش الخبر الشمالي

اختتام فعاليات “الدراجة من أجل صحتك “بكورنيش الخبر الشمالي
http://almnatiq.net/?p=799248
الدمام - المناطق

اختتمت مساء يوم أمس السبت الموافق 19/03/1441هـ، فعاليات الممشى الصحي ” الدراجة من أجل صحتك”، والتي دشنها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بكورنيش الخبر الشمالي، والتي أقامتها أمانة المنطقة الشرقية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسكري، ونفذته بلدية الخبر ومركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالأمانة بالتعاون مع التجمع الصحي.

وشهدت الفعاليات حضور جماهيري كبير استفاد من الخدمات التي قدمتها الأمانة والتجمع الصحي وشركات القطاع الخاص المشاركة طيلة فترة الفعاليات، حيث استفاد من ركن التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية أكثر من 5000 زائر، بالإضافة الى مشاركة نحو 480 زائر وزائرة في التمارين الرياضية التي اتيحت لهم من خلال احدى المدربات المعتمدات بالتمارين الرياضية، والتي تساهم بشكل كبير في الحد من الاصابة بمرض السكري، كما تم توزيع مئات النشرات التوعوية والتي تتحدث عن أمراض السكري وطرق الوقاية منها، وأهمية الغذاء الصحي، كما شارك عدد من الزوار بفعالية ” الدراجة من أجل صحتك ” والتي شارك فيها أيضا عدد من ذوي الاعاقة، ومشاركة الزوار أيضا بالممشى الصحي طوال ثلاثة أيام الفعالية.

هذا بالإضافة الى الاستفادة من الأركان المشاركة في الفعاليات، والتي قدمت شرحا من قبل المختصين في مجال الغذاء الصحي وأمراض السكري.

وتأتي مشاركة الأمانة في هذه الفعالية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، كما تأتي بالتزامن مع يوم العالمي للسكري، وتساهم في التثقيف والتوعوية والتي من شأنها أن تنعكس إيجاباً في تجنب أسباب الإصابة بالمرض لدى الكثيرين.

يذكر أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بتهيئة الأماكن الخاصة بممارسة المشي والرياضة في الواجهات البحرية والحدائق العامة والمتنزهات لممارسة الرياضة والوقاية من الأمراض بهدف العيش بطريقة صحية آمنة .

وتهدف هذه الفعاليات إلى نشر ثقافة الوعي وغرس القيم والمفاهيم حول خطورة هذا المرض وخاصة الناشئة من المجتمع، وكذلك أهمية ممارسة رياضة الدراجات، والمشي، للوقاية من هذه الأمراض

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