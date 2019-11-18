برنامج علمي سعودي لتعزيز انتشار اللغة العربية في كازاخستان والبوسنة والهرسك

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يطلق برنامجه العلمي القادم في كازاخستان والبوسنة والهرسك خلال الشهر الجاري،وذلك ضمن الجهود الدولية لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية حيث سينفذ المركز برنامجًا علميًا في جمهورية كازاخستان، الذي يهدف إلى تعزيز انتشار اللغة العربية في البلدان الناطقة بغيرها، وخدمة معلميها ومتعلميها وتقديم الاستشارات والخدمات التي تعمل على رفع مستوى اللغة العربية في أنحاء العالم، وذلك خلال الفترة من 18-27 / 11 الجاري.

وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور محمود صالح أن الجهود الدولية للمركز تسعى لخدمة اللغة العربية في كل أنحاء العالم، وأن المركز يقدم برامجه بحسب

الحاجات والإمكانات لكل الشركاء، ويسعد دائماً بوجود الشركاء القادرين، والأعمال الممكنة المجدية، التي تعود بالفائدة لمعلمي ومتعلمي اللغة العربية والمؤسسات القائمة عليها.

وأضاف أن البرنامج العلمي التي ينفذه المركز في جمهورية كازاخستان يشمل محاضرات علمية في أقسام اللغة العربية للباحثين وطلاب الدراسات العليا، ودورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، وحلقات نقاشية مع المتخصصين في اللغة العربية في كازاخستان وإقامة مسابقات في اللغة العربية, بالتعاون مع كلية الدراسات الشرقية بجامعة الفارابي الوطنية الكازاخية والتي سوف تقيم المؤتمر العلمي بعنوان (علاقات دول آسيا الوسطى مع الدول العربية في مجال اللغة العربية والتاريخ والثقافة) ويشارك وفد المركز في فعالياته.

ويجتهد المركز في النشاط الدولي لإبراز الجهود الدولية للمملكة في خدمة اللغة العربية حول العالم من خلال برامجه العلمية ودوراته التدريبية داخل المملكة وخارجها, كما يسعى إلى توثيق هذه الجهود من خلال إصداراته المتعددة والتي تجاوزت 200 إصدار و3 مجلات محكّمة.

من جانب آخر يستعد المركز لتوقيع إطار التعاون المشترك مع كلية الفلسفة بجامعة سراييفو بالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي بشأن تأسيس معمل اللغة العربية في كلية الفلسفة بجامعة سراييفو الحكومية في جمهورية البوسنة والهرسك يوم الخميس 24/ 3/ 1441هـ الموافق 21/ 11/ 2019م.