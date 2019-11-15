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امين تبوك يفتتح جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل (ضباء)

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امين تبوك يفتتح جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل (ضباء)

امين تبوك يفتتح جسر طريق الملك فهد مع الإمام عبد الرحمن بن فيصل (ضباء)
http://almnatiq.net/?p=799268
المناطق - تبوك
افتتح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم جسر طريق الملك فهد مع الامام عبد الرحمن بن فيصل (طريق ضباء) وقد كان ذلك بحضور مدير إدارة مرور منطقة تبوك العميد  عبد الله بن عائض بن حويز وعدد من منسوبي الأمانة.
ويهدف المشروع لتحرير الحركة المرورية عند تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الامام عبد الرحمن بن فيصل غرباً باتجاه ضباء وشرقا باتجاه وسط مدينة تبوك بدون توقف وتقاطعات حيث بلغ طول الجسر 261.6 متراً بعرض 3 متر للاتجاه الواحد بتكلفة اجمالية 32,776,946 ريال  وجاري حاليا إنهاءأعمال تنفيذ الأرصفة والانترلوك عند الجدران الجانبية للجسر واستكمال اعمال الدوار اسفل الجسر
وذكر أمين منطقة تبوك ان هذا المشروع يأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة لتسهيل حركة المرور بكل الاتجاهات وايضاً كفاءة الطرق الداخلية والعابرة بالمنطقة.

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