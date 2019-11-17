أمير الشرقية : خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين حريصان على تعزيز منهج الوسطية والاعتدال

وقال سموه خلال لقائه بمدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ عمر بن فيصل الدويش، وعدد من أئمة المساجد في المنطقة، أن كل مسلم له في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم – قدوة حسنة، فهي منهاج يستنير به المسلم في حياته، وواجبٌ على الجميع التبصر فيها، مبيناً أن منهج السلف الصالح قام بدعوة الناس بالحسنى، مشيراً سموه أن منبر الجمعة للجميع، مما يحتم على الخطباء مواكبة مفاهيم المتلقين، مؤكداً سموه أن هذه الدولة منذ الدولة السعودية الأولى قامت على نهج الكتاب والسنة، وحتى هذا العهد الزاهر، مردفاً أن واجب الأئمة والخطباء على حدٍ سواء، التيسير على الناس، فالدين يسر، ولن يشاد أحدٍ الدين إلا وغلبه الدين، مذكراً بما حث عليه ديننا الحنيف من قيم سامية، منها طاعة ولاة الأمر، والحرص على جمع الكلمة، والبعد عن الفرقة والشتات، مضيفاً أن الأئمة والخطباء في أعناقهم واجب عظيم تجاه الله أولاً ثم تجاه بلادهم ومجتمعهم، فالمساجد منارة إشعاع، ومركز ثقافة، ومنبع حضارة، متمنياً سموه للأئمة والخطباء التوفيق والإعانة في أداء هذه الرسالة السامية.

من جهته عبر مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ عمر الدويش، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي فرع الوزارة لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله- على دعمه المتواصل حرصه الدائم على أن تكون الوزارة مساهماً فاعلاً في نشر وتعزيز منهج الوسطية والاعتدال الذي قامت عليه هذه الدولة المباركة، مبيناً أن منسوبي فرع الوزارة يستشعرون هذه المسؤولية العظيمة، وحريصون على إنفاذ توجيهات ولاة الأمر -يحفظهم الله-، لا سيما وأن ذلك جزء من تعاليم ديننا الحنيف.