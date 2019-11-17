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تعليم الشرقية يستضيفه ملتقى ” دورمكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ” غدًا الاثنين

تعليم الشرقية يستضيفه ملتقى ” دورمكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ” غدًا الاثنين

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تعليم الشرقية يستضيفه ملتقى ” دورمكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ” غدًا الاثنين

تعليم الشرقية يستضيفه ملتقى ” دورمكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ” غدًا الاثنين
http://almnatiq.net/?p=799280
الدمام - عبدالله السعيدي

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فعاليات ملتقى دور مكاتب التعليم في رفع مستوى التحصيل الدراسي، صباح غدا الاثنين 18 نوفمبر 2019م  بفندق موفنبيك الخبر وذلك ضمن إطار الخطة التشغيلية لوكالة الوزارة للتعليم العام، برعاية وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، وبحضور مدير عام تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان، وبمشاركة مديري ومديرات مكاتب التعليم على مستوى المملكة.

      ويتضمن الملتقى والذي يمتد لثلاثة أيام حزمة من أوراق العمل التي تسهم في دفع عجلة وتجويد التحصيل الدراسي، انطلاقاً من جلسات اليوم الأول والذي تشارك فيه المساعدة للشئون التعليمية بتعليم الشرقية فاطمة الفهيد، بورقة “الأدوار التكاملية بين إدارات الإشراف ومكاتب التعليم في تحسين نواتج التعلم”، يليها ورقة للدكتور أحمد الزبون من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بعنوان “تصور مقترح لتجويد نواتج التعلم في التعليم العام”، وصولاً لورقة ” واقع التعليم في المملكة العربية السعودية ونتائج الاختبارات الدولية التحصيلية” والتي يقدمها المشرف العام على إدارة قياس التحصيل العلمي الدكتور فهد السحيمي، إضافة لورقة مديرة مكتب تعليم شمال جدة أمان باعكضة والتي تأتي بعنوان “تقليص الفجوة في الاختبارات التحصيلية لجميع مراحل التعليم العام .

كما يقام على هامش فعاليات الملتقى معرض للملصقات العلمية.

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