خامنئي يتحدى الشعب ويؤيد قرار رفع أسعار البنزين

المناطق - الرياض

قالت وسائل إعلام إيرانية اليوم أن مرشد الثورة الإيرانية “علي خامنئي”، أصدر بيان اليوم الأحد، أيد فيه قرار زيادة أسعار البنزين الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ وهو القرار الذي أثار تظاهرات شعبية عارمة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني إن خامنئي ساند القرار، الذي أدى إلى إثارة تظاهرات في شتى أنحاء البلاد، منحياً باللوم في “أعمال التخريب” على معارضي الدولة والأعداء الأجانب.

وأضاف خامنئي: “هذا القرار جعل بعض الناس يشعرون بقلق دون شك.. ولكن أعمال التخريب وإشعال الحرائق يقوم بها مثيرو الشغب وليس شعبنا. الثورة المضادة وأعداء إيران يدعمون دائماً أعمال التخريب وانتهاك القانون ويواصلون فعل ذلك”.

ووصف خامنئي المتظاهرين العنيفين بأنهم “قطاع طرق”، الذين تم دفعهم إلى العنف من قبل أعداء الثورة والأعداء الأجانب لإيران.

وكان المواطنين الإيرانيين قد خرجوا للتظاهر يوم الجمعة الماضية بعد قرار الحكومة رفع أسعار الوقود من 1000 تومان إلى 3000 تومان، وهو سعر لا يمكن تحمله في ظل الظروف المعيشية القاسية التي يواجهها الشعب الإيراني المغلوب على امره.